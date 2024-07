Enzo Diessl zeigt kurz vor den Olympischen Spielen von Paris eine starke Form. Für zwei Wettkämpfe war der Hürdensprinter von der Steiermark in die Schweiz gereist und lief dort in La Chaux-de-Fonds und in Luzern Testwettkämpfe. Beim ersten Rennen landete er auf Platz fünf (13,55) und im zweiten kam er ebenfalls in das A-Finale. „Ich würde nicht sagen, dass ich unzufrieden bin, immerhin habe ich ein paar gute Jungs geschlagen in diesem Lauf“, sagte der Athlet der Union Leibnitz, „an den ersten Hürden war ich wieder etwas zu nah, da fehlt dann die richtige Beschleunigung über die Hürden, hinten raus war das Rennen dann wieder besser. Ich war auch noch etwas müde vom Sonntag.“ Mit 13,62 Sekunden blieb er in dieser Saison bereits zum achten Mal unter dem alten ÖLV-Rekord der Klasse U23 von Elmar Lichtenegger (1996). „In der nächsten Zeit habe ich keine Wettkämpfe geplant und freue mich jetzt auf das Training. Es gibt ein paar kleine Dinge, an denen wir bis zum Olympiastart noch arbeiten müssen.“