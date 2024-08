Im Stadtteil im Pariser Stadtteil Saint-Denis herrscht zur Zeit helle Aufregung. Denn nahe des Pariser Stadions Stade de France wurde laut mehrerer Medienberichte ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Demnach hat die Polizei den Fundort großräumig abgesperrt, so auch den Bahnhof Saint-Denis - Porte de Paris, und wartet auf das Bombeneinsatzkommando.

Im Stadion, in dem am Vormittag noch mehrere Disziplinen wie der Zehnkampf stattfanden, waren zum Zeitpunkt des Bomben-Alarms keine Personen. Die erste Session des Tages war gegen 13 Uhr zu Ende gegangen, die Abendsession beginnt um 17.40 Uhr, also in rund einer Stunde. Ob bis dahin die Freigabe der Polizei zur Anreise bereits erfolgt ist, ist derzeit noch unklar.

Sicherheitskontrollen verstärkt

Die Sicherheitskontrollen an den Eingängen zum Stadion wurden laut Bild-Zeitung im Vergleich zum Vormittag sofort um ein Vielfaches verschärft.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!