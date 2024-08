Der Freitag startete bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mit zwei Schockmomenten. Im Vorlauf über die 100 Meter brach Lucia Moris aus dem Südsudan zusammen. Die Sprinterin begann bei der Hälfte des Rennens zu humpeln, schrie auf und ging mit Schmerzen zu Boden. Während die Konkurrenz bereits im Ziel war, lag Moris noch immer auf der Laufbahn. Das medizinische Personal eilte zu ihr und transportierte sie schließlich mit einer Trage ab. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand gibt es derzeit nicht. Vom Pariser Publikum gab es Applaus.

Tamara Potocka wurde aus der Halle getragen © AP

Auch in der Schwimmhalle gab es am Freitag einen Schockmoment. Die Slowakin Tamara Potocka kollabierte nach ihrem Vorlauf über die 200 Meter Lagen und blieb am Beckenrand bewusstlos liegen. Laut ARD-Kommentator Tom Bartels soll sie künstlich beatmet worden sein. Auch Potocka wurde aus der Halle getragen. Ihr Zustand sei stabil. Sie sei bei Bewusstsein und werde medizinisch betreut, sagte die stellvertretende Medienchefin der La Défense Arena der Deutschen Presse-Agentur.