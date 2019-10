Italiens MotoGP-Star Valentino Rossi fährt in Australien seinen 400. GP. Kein Fahrer in der 70-jährigen Geschichte hat diese Zahl erreicht. Immerhin ist Rossi schon 40. Und das Podium scheint immer schwerer erreichbar.

Valentino Rossi (40) © KK/Yamaha Racing

Mit 40 den 400. Grand Prix (hier zum Live-Ticker). Beeindruckende Zahlen, die Valentino Rossi mit seine zahlreichen Rekordmarken belegt. Und dennoch ist in den letzten Monaten viel Schatten auf die Lichtgestalt des MotoGP-Superstars gefallen, hat Italiens Sportidol einige Schrammen abbekommen. Auf einen Podestplatz wartet der Yamaha-Pilot nun schon seit 13 Rennen, der Sturz zuletzt in Motegi war ein neuerlicher Tiefpunkt in der Karriere des Ausnahmetalents.