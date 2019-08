Das MotoGP-Rennen 2019 in Spielberg geht an Andrea Dovizioso. Der Ducati-Pilot triumphierte vor Marc Marquez, der weiter auf seinen ersten Sieg in Österreich warten muss.

Andrea Dovizioso (Bild) gewann das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Marc Marquez © APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Andrea Dovizioso setzte im MotoGP-Rennen in Spielberg die Ducati-Serie fort. Der Italiener entschied einen packenden Zweikampf gegen Marc Marquez (Honda) für sich.

Marquez startete von der Pole Position, erwischte einen schlechten Start und wurde nach Kurve eins um einige Plätze zurückgereiht. Er kämpfte sich aber nach vor und lieferte sich bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dovizioso, der Italiener überholte Marquez schließlich in der letzten Runde. Dem Führenden der WM-Wertung bleibt damit der erste Sieg in Österreich weiterhin verwehrt. Dritter wurde der Franzose Fabio Quartaro vor dem italienischen Altmeister Valentino Rossi.

Miguel Oliveira vom KTM-Kundenteam Tech 3 belegte den achten Platz. In der WM-Wertung führt Marquez nun 58 Punkte vor Dovizioso. Der zwölfte WM-Lauf in dieser Saison findet in zwei Wochen im englischen Silverstone statt.