Silverstone gehört in die Formel 1, wie Wimbledon in den Tenniskalender, das Masters in Augusta zum Golf oder Kitzbühel in den alpinen Ski-Weltcup. Ein Klassiker, der nicht nur zahlreiche Geschichten schrieb, sondern in der Rangliste der Austragungsorte ganz weit oben in der Motorsport-Königsklasse zu finden ist. Hinter Monza und Monaco belegt die Strecke auf der Insel Platz drei.

Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe zu den Standorten und Fabriken vieler Teams zählt der Grand Prix von Großbritannien zu den Höhepunkten im Rennkalender, auch das traditionelle Layout der Strecke sorgt für Spannung.

Spannung, die 2021 in einem heftigen Crash endete. Im Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton krachte es gleich in der ersten Runde. Bei einem Überholmanöver des Briten berührten sich die Konkurrenten, was dazu führte, dass der Niederländer von der Strecke flog und mit 51 G in die Bande einschlug. Ein klassischer Rennunfall, befanden auch die Stewards, der jedoch dafür sorgte, dass der Schlagabtausch zwischen Red Bull Racing und Mercedes in die nächste Runde ging. Vor allem aus dem Bullenstall kam immer wieder Kritik, als sich Hamilton nach seinem Sieg mit der Flagge vor den Fans feiern ließ, während Verstappen ins Krankenhaus musste. Seither sorgt die Szene immer noch für Diskussionen.