Zwar wird der diesjährige Weltmeistertitel wohl nicht zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton entschieden, der beinharte Kampf des beiden Kontrahenten aus dem Vorjahr ist aber auch in dieser Saison noch Gesprächsthema. Dabei lassen die beiden keine Situation aus, Nettigkeiten untereinander auszutauschen.

Nach dem Rennen in Silverstone lobte der siebenfache Weltmeister aus Großbritannien Charles Leclerc für den vernünftigen Fahrstil und spielte dabei wohl auf den Crash mit Verstappen aus dem Vorjahr an. Damals krachte es ja in der ersten Runde. "Was für ein toller Zweikampf, mit einem sehr feinfühligen Fahrer. Eindeutig etwas ganz anderes als das, was ich letztes Jahr erlebt hab", erklärte er nach dem GP von Großbritannien.

Die Antwort des Niederländers ließ nicht lange auf sich warten. Gegenüber "motorsport-total.com" sagte Verstappen: "Es ist schön, dass man mit 37 Jahren offensichtlich immer noch lernen kann, wie man den Scheitelpunkt einer Kurve trifft. Er lernt dazu, das ist positiv. Das ist auch ein schönes Zeichen für alle jungen Fahrer, die jetzt wissen, dass man auch in dem Alter noch was lernen kann."