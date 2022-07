Es ist einer dieser Momente, die niemand sehen will, in denen der Sport in den Hintergrund tritt und sich die Erinnerung daran für ewig ins Gedächtnis einbrennt. So geschehen beim schweren Unfall von Guanyu Zhou Sekunden nach dem Start in Silverstone am Sonntag. Das Auto des Chinesen überschlug sich nach einer Berührung mit George Russell im Mercedes und AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly, schoss kopfüber ins Kiesbett, flog heftig über die Bande und kam schließlich erst nach dem Aufprall am Zaun wenige Meter vor der Zuschauertribüne zum Liegen. Sofortiger Rennabbruch, keine Wiederholungen, die Kameras hielten nicht auf die Szene – das alles sorgte bei allen für ein ganz ungutes Gefühl; nicht nur bei der Familie daheim.