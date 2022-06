Das Interesse an der Formel 1 in Spielberg scheint in diesem Jahr enorm zu sein. Im Rahmen des GP von Österreich wird ein echter Ansturm am Red Bull Ring erwartet. Nun gibt es auch erste Informationen zum Rahmenprogramm am GP-Wochenende.

Nach dreijähriger Coronapause kehrt die "Legends Parade" zurück an den Ring. Unter dem Motto "Fünf Jahrzehnte Formel 1" gibt es sechs legendäre Rennwagen zu sehen, beginnend mit den 1970er-Jahren.

Drei Ikonen der Rennserie kehren dafür in ihre Cockpits von damals zurück. Mit dabei sind in diesem Jahr Mathias Lauda, Zak Brown, Riccardo Patrese, Martin Brundle, Ralf Schumacher und David Coulthard.