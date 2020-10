Facebook

FORMULA 1 - GP of Portugal 2020 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Im Sommer wollte man bei Red Bull zumindest offiziell noch nichts davon wissen – jetzt reden sowohl Dr. Helmut Marko als auch Teamchef Christian Horner ziemlich offen darüber: Der Platz von Alex Albon wackelt – der Thai-Brite muss in den nächsten Rennen Leistung bringen, um seine Position neben Max Verstappen zu sichern. „Drei Zehntel hinter Max darf er liegen“, das ist die Vorgabe, die Marko Anfang der Woche aussprach. Bisher betrug die Differenz zum Niederländer im Durchschnitt das Doppelte. Das Auto ist extrem schwer am Limit zu fahren. Das Ausnahmetalent aus den Niederlanden kann damit umgehen – Albon hat aber Probleme beim Ritt auf dieser scharfen Rasierklinge. „Wenn sich das Auto nicht genau so verhält, wie er sich das vorstellt, dann kommt er damit nicht gut klar“, so Marko .