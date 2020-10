Formel 1 - Großer Preis von Portugal: Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Formel-1-Zirkus ist an diesem Wochenende in Portugal zu Gast, wo am heutigen Samstag das Qualifying ansteht. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

© imago images / Motorsport Images

Für den Fall der Fälle ist Nico Hülkenberg nach Portugal gereist, um jederzeit wieder einspringen zu können.

Portugal-GP: Das Wochenende im Überblick

Die Qualifikation wird heute Nachmittag um 15 Uhr starten.

Datum Uhrzeit Session 23.10.2020 12 Uhr 1. Freies Training 23.10.2020 16 Uhr 2. Freies Training 24.10.2020 12 Uhr 3. Freies Training 24.10.2020 15 Uhr Qualifying 25.10.2020 14.10 Uhr Rennen

Portugal-GP: Das Qualifying im TV und Livestream

Der Privatsender RTL zeigt die Qualifikation heute live im frei empfangbaren Fernsehen. Heiko Waßer und der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Danner kommentieren, Kai Ebel fungiert als Reporter rund um den Kurs. Wer ein Abonnement besitzt, kann zudem auf den Livestream von TV-NOW zugreifen .

Darüber hinaus bietet Sky eine Übertragung ohne Werbung an. Dort begleiten Ralf Schumacher und Kommentator Sascha Roos durch den Nachmittag. Sky -Kunden können mit SkyGo ebenfalls einen Livestream nutzen. Wer kein Abonnement des Bezahlsenders hat, kann sich das Sportpaket mit dem SkyTicket buchen.

In Österreich übernimmt ORF die Übertragung, SRF überträgt das Qualifying in der Schweiz. Die Hardcore-Fans der Königsklasse des Motorsports haben zudem die Möglichkeit, den hauseigenen Sender F1 TV zu abonnieren.

Formel 1: Haas trennt sich von Grosjean und Magnussen

Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 nimmt allmählich Fahrt auf. Am Donnerstag gaben das Haas-Team und seine beiden Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen die Trennung zum Saisonende bekannt. "Das letzte Kapitel ist abgeschlossen, das Buch ist beendet", teilte Grosjean via Facebook mit. Magnussen verabschiedete sich auf Twitter : "Ich hatte vier großartige Jahre bei Haas, es war eine tolle Reise."

Für die beiden freien Cockpits gibt es einige Anwärter, darunter Nico Hülkenberg sowie die Ferrari-Junioren Mick Schumacher und Callum Ilott. Auch der Mexikaner Sergio Perez, der sein Cockpit bei Racing Point für Sebastian Vettel räumen muss, ist auf Jobsuche. Zudem gilt der russische Milliardärssohn Nikita Masepin als heißer Kandidat für 2021, sein Vater soll bereits seit einiger Zeit mit Haas-Teamchef Günther Steiner in Verhandlungen stehen.

Portugal-GP: Der Kurs im Steckbrief

Die Formel 1 ist zum ersten Mal in Portimao zu Gast. Zwar fuhr man schon einmal in Portugal, der Autodromo Internacional do Algarve war dabei aber nicht der Austragungsort.

Streckenname Autodromo Internacional do Algarve Länge 4.635 Meter Runden 66 Distanz 308,877 Kilomet Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1: Der WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 230 2 Valtteri Bottas Mercedes 161 3 Max Verstappen Red Bull 147 4 Daniel Ricciardo Renault 78 5 Sergio Perez Racing Point 68 6 Lando Norris McLaren 65 7 Alexander Albon Red Bull 64 8 Charles Leclerc Ferrari 63 9 Lance Stroll Racing Point 57 10 Pierre Gasly AlphaTauri 53

Kontrukteurswertung: