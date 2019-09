Facebook

Sebastian Vettel, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und Charles Leclerc (von links) © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Für Ferrari war der Sieg von Charles Leclerc eine Erlösung, für den Monegassen und die Formel-1-Welt eine sehr emotionale Geschichte, angesichts der Freundschaft zwischen Leclerc und dem am Samstag in Spa tödlich verunglückten französischen Formel-2-Piloten Anthoine Hubert. Für Sebastian Vettel bedeutete das Wochenende in Belgien jedoch eine bittere Niederlage: Am Freitag noch einigermaßen auf gleichem Level mit seinem Teamkollegen, im Qualifying und im Rennen dann aber ohne jede Chance, zum Wasserträger von Leclerc degradiert. Dass er am Sonntag Abend beim offiziellen Ferrari-Pressetermin fehlte, sorgte natürlich sofort für Spekulationen. Frust, Ärger im Team? Blödsinn, hieß es bei den Roten – er habe nur einen Flieger erreichen wollen, deshalb früher weg gemusst...