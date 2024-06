Es ist gerade die Schlagzeile in den deutschen Medien – und das trotz der Fußball-EM im eigenen Land: Die Polizei hat zwei Männer aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen festgenommen, die die Familie von Michael Schumacher erpresst haben sollen. Laut Bild und Focus sollen die beiden Männer Millionen verlangt haben.

„Wir ermitteln in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten, haben in diesem Fall Haftbefehle vollstreckt. Weitere Informationen können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen“, sagte Wolf-Tilman Baumert, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal, zur BILD. Die Männer sollen jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden. Näheres ist noch nicht bekannt.