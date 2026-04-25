Nahezu hätte Kevin Raith am Samstag im Training des Rechbergrennens noch ein zweites Rennen bestritten – mit Zieleinfahrt in Kärnten. Sein Herzensverein GAK spielt dort nämlich ein entscheidendes Spiel gegen den WAC in Wolfsberg. „Ich habe überlegt, dass ich hinfahre, aber das wäre sich zeitlich knapp bis gar nicht ausgegangen“, sagt der Rennfahrer und legt den Fokus somit voll auf seinen Einsatz im steirischen Almenland. Ganz verzichten muss er auf Fußball aber nicht, wie er selbst erklärt. „Ich werde es mir am Handy anschauen. Durch den Rene Ziesler (GAK-Präsident, Anm.) bin ich ja ein bisschen reingerutscht in den Fußball und es ist wirklich interessant.“

Mindestens genauso interessant wird auch das Motorsportspektakel in Tulwitz, wenn Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa zum ersten Lauf der Berg-Europameisterschaft kommen. Mittendrin statt nur dabei ist auch Raith, der heuer erstmals die komplette EM fahren möchte und deshalb auf einen guten Auftakt am Rechberg hofft. „Ein Podium wäre schön, aber die Konkurrenz schläft natürlich nicht.“ Sein persönlicher Saisonstart verlief auf etwas flacherem Gelände äußerst gut. Bei der Rebenlandrallye fuhr der 31-Jährige auf Platz drei, nun soll es auch mit dem auffallenden Porsche ganz nach vorne gehen.

Kindheitstraum erfüllt

Welchen Stellenwert der Rechberg für einen steirischen Rennfahrer hat, weiß Raith ganz genau. „Ich war das erste Mal mit fünf Jahren hier und als kleiner Bub war es mein Traum, einmal hier zu fahren. Es ist eines der schönsten Dinge, wenn man als Fahrer jetzt in die leuchtenden Kinderaugen schaut und die Erwachsenen einem zujubeln. Diesen Zuspruch hast du sonst nur, wenn du einen Rallye-WM-Lauf gewinnst.“ Die spezielle Atmosphäre im ansonsten verschlafenen Tulwitz sei einmalig. Schon Tage vor dem Rennen verwandelt sich der kleine Ort in ein riesiges Fahrerlager und überall ist ein gewisses Kribbeln zu verspüren. „Es ist schon ein Höhepunkt, wenn die Leute durch das Fahrerlager spazieren, das ist schon eine eigene Stimmung. Die Leute in der Region sind ebenfalls begeistert. Ich habe hier noch nie von irgendeinem Anrainer Kritik gehört, das ist schon gewaltig.“

Generell sei die Steiermark mit dem Red Bull Ring, wo gleichzeitig die DTM stattfindet, sowie Höhepunkten wie dem Rechbergrennen oder der Rallye Weiz mit „dem Motorsport-Virus infiziert“, wie Raith es beschreibt. Apropos Rallye Weiz: Das Heimrennen des Oststeirers zählt zu seinen absoluten Höhepunkten. Dennoch ist derzeit noch unklar, ob er es in Angriff nehmen wird. „Da ich alle Rennen der Berg-EM fahren möchte, könnte es sein, dass ich zu dieser Zeit in Polen bin, da sich ein Lauf überschneidet. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde.“

Das Antreten auf dem Rechberg ist aber nicht in Gefahr, die Vorfreude auf das prestigeträchtige Spektakel war bereits Tage vor dem Rennen „riesig“. Bleibt für Raith nur zu hoffen, dass auch der GAK am Samstag in der Qualifikationsgruppe eine Glanzleistung abliefert. Doch was wäre ihm eigentlich lieber – der fixierte Klassenerhalt seines Vereins oder ein Sieg am Rechberg? „Schön wäre natürlich beides“, lachte Raith. „Aber meistens läuft es bei mir auch ganz gut, wenn der GAK zur selben Zeit gewinnt.“