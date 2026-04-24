Das Gefühl sei „unbeschreiblich“, wenn es nach einem erfolgreichen Lauf auf dem Rechberg an den Zuschauern vorbei zurück ins Tal geht. Fotos, Jubelrufe, Autogrammanfragen – den Rennfahrern ist in diesen Momenten in Schrittgeschwindigkeit die Aufmerksamkeit gewiss. „Das ist immer toll, wenn man die ganzen Leute dann sieht am Straßenrand. Mich motiviert das zusätzlich“, gesteht der Schweizer Ronnie Bratschi, der mit seinem umgebauten Mitsubishi Lancer Evo VII RS in der höchsten Klasse der Tourenwagen zu den absoluten Favoriten zählt.

Von Tiefstapeln hält der Eidgenosse nämlich wenig. „Vor zwei Jahren war ich hinter Karl Schagerl Zweiter mit knapp zwei Sekunden Rückstand, das will ich schon ändern. Aber es gibt auch ein paar andere Kandidaten. Wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann ist das Podium schon das Ziel.“ Der Kampf mit den österreichischen Nachbarn genießt Bratschi, das Verhältnis mit den rot-weiß-roten Berg-Assen sei „sehr kollegial. Wir helfen einander, haben das schon hier am Rechberg auch gemacht, wenn etwas kaputt war. Es macht großen Spaß gegen sie zu fahren, aber natürlich verliert keiner gerne. Der Zweite ist ja der erste Verlierer.“

Bratschi ist kein Partytiger mehr

Während der 39-Jährige bei seinen ersten Antritten in Tulwitz nur mit einem Mechaniker unterwegs war, steht hinter Bratschi mittlerweile ein großes Team. Der Wechsel zur tschechischen Liqui-Moly-Truppe zahlte sich voll aus. „Wir haben vier Autos mit vier Fahrern und deshalb auch ein großes Mechanikerteam dabei. Da haben wir schon aufgerüstet.“ Für den Schweizer wird der Lauf zur Berg-Europameisterschaft im Almenland auch eine Premiere. Der Bolide erstrahlt nicht nur in den Farben seines neuen Teams, sondern hat auch unter der Haube einige Veränderungen erlebt. „Wir haben im Bereich der Elektronik und Motorsteuerung einiges gemacht, auch bei der Karosserie und Aerodynamik hat sich etwas geändert. Da ist schon einiges passiert im Winter.“

Derzeit kommen 800 PS auf 1080 Kilogramm Autogewicht – inklusive Fahrer. Also beste Voraussetzungen für den äußerst beliebten Kurs auf den Rechberg. „Es ist hier wirklich alles vorhanden, was ein kompletter Rennfahrer braucht. Schnelle Passagen, Haarnadelkurven – genau da kann man fahrerisch einen Unterschied machen. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, teilweise mit nicht einsehbaren Kurven und einem herausfordernden Belag.“ Doch nicht nur auf dem Asphalt spielt sich in Tulwitz ein Spektakel ab, berühmt berüchtigt sind auch die Feierlichkeiten abseits der Strecke. So gerne Bratschi diese auch in vollen Zügen genießen würde, sind die Zeiten der großen Partytiger in der Rennsportszene vorbei. „Wir gehen schon einmal gut essen oder so, aber man kann nicht bis frühmorgens unterwegs sein. Die Autos sind so schnell geworden und alles so professionell, da geht das nicht mehr. Man muss den Kopf voll bei der Sache haben.“