Der „Bulle“ ist am heutigen DTM-Trainingstag auf dem Red Bull Ring erwacht. Kein Wunder, denn am 25. April fällt der Startschuss für die neue Saison. Die Piloten präsentierten sich äußerst entspannt und hatten den einen oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen. Einer, der das Gefühl kennt, wie man in der Steiermark vor Heimpublikum triumphiert, ist Thomas Preining (Porsche), und der Oberösterreicher weiß eben auch, wie man sich zum DTM-Champion kürt. Genau das, was dem heute 27-Jährigen im Jahr 2023 bravourös gelungen ist, möchte er unbedingt wiederholen. Mit dem Schweizer Ricardo Feller an seiner Seite verstehe sich Preining richtig gut („die Kommunikation und Teamarbeit stimmt“), aber: „Ich sehe ihn öfter als meine Freundin. Ob das so gut ist?“

„Die vergangene Saison ist aber keine Garantie für das, was kommt“

Lucas Auer, heuer im charmant formulierten „rasenden Schuhkarton“ (ikonisch blaues Design mit den drei Streifen von Adidas) unterwegs, ist der DTM-Titel in der abgelaufenen Saison in einem hochdramatischen Finish quasi in der Schlusskurve entglitten. Am Ende fehlten dem Kufsteiner lediglich vier Punkte auf den erstmaligen Champion Ayhancan Güven. „Das Auto schaut echt gut aus, jetzt stellen wir noch sicher, dass wir auch schnell sind“, verdeutlicht der 31-Jährige, der 2025 in Spielberg seine DTM-Podestpremiere gefeiert hat. „Ich bin nach wie vor voll motiviert, hatte im Winter eine gute Vorbereitung und habe auch weitere Dinge verfeinert. Die vergangene Saison ist aber keine Garantie dafür, was kommt“, sagt Auer, der in Kapstadt Energie tankte.

Vor seinem Heimspiel in der Steiermark startet der Neffe von Gerhard Berger gemeinsam mit Formel-1-Superstar Max Verstappen im Mercedes-AMG GT3 Evo bei der Generalprobe zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (Langstrecken-Serie). „Ich sitze eigentlich nur im Rennauto, wobei das ja die beste Vorbereitung ist. Bei mir geht‘s rund.“

„Aktuell ist Zeit unser größter limitierender Faktor“

Das ist auch das Stichwort für den Nächsten. Zurück im DTM-Grasser-Racing-Team von Boss Gottfried Grasser ist der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti im völlig neuen Lamborghini Temerario. Der DTM-Champion 2024 versichert, „dass das Team alle Zutaten hat, die man braucht, um erfolgreich zu sein“. Doch der 36-Jährige macht auch kein Geheimnis daraus, „dass wir beim neuen Auto noch etwas Entwicklungsarbeit benötigen werden. Aktuell ist Zeit unser größter limitierender Faktor. Wenn der Speed da ist, wird alles möglich sein. Was ich bisher sagen kann, ist, dass er sehr zuverlässig ist. Was tatsächlich möglich ist, ist im Moment aber noch nicht zu beantworten. Nur mitmischen werden wir zu Beginn wohl nicht.“

Insgesamt 21 Autos von acht verschiedenen Herstellern sind in der DTM vertreten und die teils noch kleine „Unbekannte“ könnte der neue Pirelli-Reifen sein. Die Frage ist also: Wer versteht den Reifen am schnellsten? Die Fahrer sprechen dabei von der „wahrscheinlich größten Challenge“.

Neben dem sportlichen Geschehen lässt auch das Rahmenprogramm in Spielberg keine Wünsche offen. Für musikalische Stimmung ist gesorgt – „Dick Brave“ alias Sasha wird den DTM-Fans ordentlich einheizen. In der Fan-Zone werden neben Europas größtem mobilen Bällebad und einem Action-Parcours neue Attraktionen geboten.