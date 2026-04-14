Nicht nur für die Kleine Zeitung war Karin Sturm über Jahre hinweg ein fixer Bestandteil der Formel-1-Berichterstattung. Die Deutsche war eine der prägendsten Figuren in der deutschsprachigen Motorsport-Medienwelt und schrieb als „Freelancerin“ unter anderem für den „Tagesspiegel“, „Spiegel“ oder eben auch die Kleine Zeitung. Nun ist Sturm im Alter von 64 Jahren verstorben.

Expertin für Senna

Seit 1982 berichtete die aus Eibelstadt bei Würzburg stammende Journalistin über die Motorsport-Königsklasse und reiste mit der Rennserie jahrelang um die Welt. Sturm zählte zu den absoluten Expertinnen, wenn es um das Leben und die Karriere von Ayrton Senna ging. In ihrer beruflichen Laufbahn schrieb sie auch einige Bücher über den brasilianischen Motorsporthelden.

Doch auch bei den deutschen Formel-1-Stars wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel war sie immer nahe am Geschehen. Mit ihrer Berichterstattung machte sie sich weit über den deutschsprachigen Raum hinweg einen Namen. Die Formel 1 sowie die Medienwelt verlieren durch ihren Tod nicht nur eine namhafte Journalistin, sondern auch einen geschätzten Menschen.