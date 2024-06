lles war angerichtet für das Comeback nach 13 Jahren. Die Murtal-Rallye (14. bis 15. Juni) stand schon Anfang Mai in den Startlöchern – inklusive spektakulärer Superstage auf der fünften Sonderprüfung im Judenburger Stadtgebiet. Das Highlight der Rallye hätte am Freitag, 14. Juni, um 20.30 über die Bühne gehen sollen. Sollen deshalb, da die Sonderprüfung nach behördlichem Gutachten aufgrund der zu hohen Lautstärke abgesagt werden musste. Für Veranstalter Willi Steng völlig unverständlich. „Wir haben alles rechtzeitig eingereicht und fertig geplant. Anfang Mai trat dann dieser Gutachter auf und die Durchführung war plötzlich unmöglich. Solche Bewerbe gibt es in zahlreichen Städten und nie war es bisher ein Problem“, sagte der Mitorganisator. „So mussten wir in kürzester Zeit alles umplanen und tragen jetzt eine weitere Sonderprüfung am Red Bull Ring aus.“