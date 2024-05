Bald wird jeder jemand kennen, der gefragt worden ist, ob er nicht den FC Bayern München trainieren will. Nachdem Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick dem Stern des Südens einen Korb gegeben haben, wird die Trainersuche von Sportvorstand Max Eberl immer verzweifelter. Sebastian Hoeneß bleibt lieber in Baden-Württemberg, Roberto De Zerbi in Brighton, Roger Schmidt beim Fado in Lissabon, Julen Lopetegui zieht es zum Schinken nach West Ham. Sämtliche Wunschkandidaten brechen weg wie Salzkörner von der Brezen.