In Linz gab es früher einen Würstelstand, der hieß der Warme Hans. Dort habe ich den wahrlich philosophischen Satz gehört: A Burenhäutl ist a Burenhäutl ist a Burenhäutl. Aber das werden die da oben nie verstehen. Wenn ich mir anschaue, was die für einen Bahö machen wegen der Siegesfeier nach dem Derby. Sogar dem Sportminister reichts. Mir auch. Ist das nicht bei allen Vereinen so? Die Austrianer machen ja auch die Berufswahl unserer Mütter zum Thema ihrer Gesänge oder wünschen uns Tod und Verrecken. Glaubt man, die singen Hipp Hipp Hurra?