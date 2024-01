Montag, 29. Jänner

Martin Hohenberger (47, Eishockey, Ex-Stürmer, u.a. VSV, Innsbruck, Linz), Horst Anhell (65, Fußball, Ex-2.-Liga-Kicker VSV), Albert Tupy (54, Fußball, Ex-2-Liga-Kicker Austria Klagenfurt), Wolfgang Ott (50, Fußball, Ex-Tormann u.a. Spittal, Altach, Bregenz), Philippe Horsky (41, Eishockey, Ex-Stürmer u.a. KAC, Graz.. Aktuell Trainer in Schweden, Tranas), John Lammers (38, Eishockey, kanadischer Ex-Stürmer beim KAC 2011 – 2014 und VSV 2014/15), Patrick Platzer (32, Eishockey, Ex-Spieler EC VSV)

Dienstag, 30. Jänner

Lea Matschek (20, Volleyball, Libera ATSC Wildcats), Darcy Martini (55, Eishockey, kanadischer Ex-Verteidiger beim EC KAC 1996 - 1998 und 1999/2000), Markus Sukalia (52, Fußball, Ex-Spieler u.a. Feldkirchen, WAC, St. Pölten), Gilbert Kühn (48, Eishockey, Ex-Stürmer u.a. VSV, Graz, Innsbruck),

Mittwoch, 31. Jänner

Kurt Widmann (71, Fußball, Ex-Stürmer, Austria Klagenfurt, Rapid, St. Veit, ASV), Robert Schellander (41, Fußball; Ex-Spieler u.a. FC Kärnten, Greuther Fürth, LASK, Austria Lustenau)

Donnerstag, 1. Februar

Walter Schachner (67, Fußball, Ex-Spieler u.a. Austria Wien, Cesena, Torino. Trainer u.a. GAK, FC Kärnten, Austria Wien)

Freitag, 2. Februar

Peter Raffl (64, Eishockey, VSVler des Jahrhunderts, 758 Scorerpunkte für den VSV, 123 Spiele im Nationalteam), Mario Leitner (27, Kanu, Olympiateilnehmer 2016, EM-Silber 2022), Dominik Trojan (31, Gewichtheben, Askö Kelag Kärnten), Daniel Obersteiner (26, Eishockey, Stürmer beim EC KAC), Michael Ziehaus (56, Fußball; Ex-Spieler u.a. Austria Klagenfurt)

Samstag, 3. Februar

Stefan Hierländer (32, Fußball, u. a. Greifenburg, Austria Kärnten, Salzburg, Sturm Graz), Johann Tscherner (83, Fussball, Schiri, Kärnten, Regional-Liga und Beobachter, 1965 bis 2010), Bettina Feuerabend (52, Tischtennis; TTC Villach), Thomas Riedl (39, Fußball; u.a. SAK, Bleiburg, Austria Lustenau, FC Kärnten), Christoph Pibal (36, Fußball, Ex-Verteidiger Köttmannsdorf),

Sonntag, 4. Februar

Sigi Grabner (49, Snowboard, Bronze bei Olympia 2006 in Turin, Weltmeister 2003 am Kreischberg), Jacobo Ynclan Pajares (40, Fußball, langjähriger Legionär beim WAC),Carina Hasenöhrl (36, Turnen; zehnfache Staatsmeisterin und WM-Teilnehmerin).

Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten als AthletIn und/oder FunktionärIn aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at.