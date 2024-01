Er ist jemand, der in seine Gedankenwelt versinkt, ein Typ, der nichts dem Zufall überlassen will. „Um ehrlich zu sein, habe ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt, was nicht funktioniert hat“, gesteht Skisprung-Ass Daniel Tschofenig (SV Achomitz-Zahomc). Für den Kärntner lief es bei der Vierschanzentournee bekanntlich nicht nach Wunsch. „Es war körperlich und mental sehr zehrend. Das Problem ist, dass du während einer Tournee nichts großartig ändern kannst, geschweige denn einen neuen Sprungstil erfinden“, erklärt der Hohenthurner.