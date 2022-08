Die letzte Saison war das bisher erfolgreichste Spieljahr für die Frauen von SC witasek Ferlach/Feldkirchen. Mit dem Einzug in das Halbfinale, da scheiterten die Kärntnerinnen nur um einen Treffer gegen Atzgersdorf an der Finalteilnahme, belohnten sich Anna Kavalar und Kolleginnen mit der Teilnahme an einem internationalen Bewerb. Im European Cup Woman treffen die Kärntnerinnen auf das Färöer-Team H71 Torshavn.

Wie es aussieht, werden die Ferlacherinnen beide Spiele vor eigenem Publikum austragen können. „Wir stehen mit den Verantwortlichen vom H71 Torshavn in Verhandlung. Wir erwarten in den nächsten Tagen die Zusage“, sagt Manager Wolfgang Buchbauer. Dann würde Spiel eins am 14. Oktober stattfinden, Match zwei 24 Stunden später erneut in der Halle in Ferlach.