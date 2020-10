Vor rund 20 Jahren wurde das Lindwurm-Kriterium mit allen Stars des Radsports zu Grabe getragen. Heuer gibt es eine Neuauflage in Klagenfurt, als Rennen in verschiedenen Klassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2000 gab es das letzte Kriterium © (c) GERT EGGENBERGER

Lindwurm-Kriterium? Da war doch was? Genau. Jahr für Jahr hat Klagenfurt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Altstadt-Kriterium und der Kleinen Zeitung Hand in Hand die große Welt des Radsports an den Wörthersee geholt. 2007 wurde das Grazer Kriterium zum letzten Mal gefahren, Klagenfurt musste schon viel früher (2000) das Handtuch werfen. Das Interesse war da, das Geld fehlte. Unstimmigkeiten verhinderten eine Fortsetzung. Wie so oft.