Kommentar Als die Stars noch Kelly, Roche und Argentin hießen

Profis und Amateure wurden noch streng getrennt. Als würden sie unterschiedlichen Geschlechts sein. Ebenso gespalten waren die Deutschen. In Ost und West, in DDR und BRD.

Die Österreicher hielten sich damals natürlich noch unter den "dilletanti" auf, so der italienische Begriff für Amateure. Wir waren vielleicht wirklich zu schwach, um sich mit den ganz großen Stars der Landstraße messen zu dürfen.

Der Sport hatte im öffentlich-rechtlichem Fernsehen seine eigene Stimme (Fritz Dodes). Jede Radsport-Sendung begann mit der gleichen Signation (Hey, Hey von Gershon Kingsley). Das war so in den 70er- und 80er-Jahen. Und 1987 gab es die erste Rad-WM in Österreich. In Villach - Faaker See.

Die Gerade unter der Autobahn bei Villach-Maria Gail war das Ziel des 11,7 km langen Rundkurs am Faaker See. Mit Tribüne, Medienplätzen und VIP-Zelt. Der Ire Stephen Roche wurde Profiweltmeister, Silber ging an Moreno Argentin. Zuvor wurde das gerade fertiggestellte A2-Teilstück von Villach nach Arnoldstein extra fürs Zeitfahren gesperrt (heute undenkbar). Und als der rot-weiß-rote Mannschafts-Vierer Bronze holte, war die Nation plötzlich radsportverrückt.

Den Vierer bildeten - na, wer weiß es - richtig: Helmut Wechselberger, Bernhard Rassinger, Mario Traxl und Johann Lienhart. Allesamt "dilletanti".

Aber diese vier Radsportler lösten einen Boom aus. Gerade in Kärnten, nach der WM. Wir waren ein klitzekleiner Teil der großen Radsport-Bühne. Der Giro gastierte im Land. Die Kärnten-Rundfahrt war die kleine Österreich-Rundfahrt (manchmal besser). Immer, sternfahrtgleich wurden die Etappe gestartet, in Drobollach vor dem Rad-Hotel. Die Kleine Zeitung lotste Jahr für Jahr die ganz großen Stars wie Claudio Chiappucci, Mario Cipollini oder Tony Romiger nach Klagenfurt zum Lindwurm-Kriterium. Und, und, und. Das nennt man heute effiziente Nachnutzung (um die Worthülse Nachhaltigkeit zu vermeiden).

Man kannte zwar den Begriff Doping, aber man schwieg sich zum größten Teil darüber aus. Ist nicht so wichtig. Man lebte und liebte die heile Welt des Sport. Der Fan staunte und genoss.

An diesem Boom konnte die WM in Salzburg 2006 nicht anschließen. Und vermutlich wird's auch der heute zu Ende gehenden WM in Innsbruck, der immerhin schon dritten in Österreich, ähnlich gehen. Das Überangebot jeglicher Stimulans übersteigt längst die Aufnahmefähigkeit des Menschen. Es gibt zu viel von allem, von jedem.

So ist die Exklusivität verloren gegangen. Jeden Tag ein Weltmeister, jeden Tag ein Super-Tor, jeden Tag ein Kracher - die schlimmste Wortbildung überhaupt. Denn den kenn' ich nur mit dem "Schweizer-" vorne, ein grünes Röhrchen, das es nur zerfetzt. Von dem nichts übrig bleibt.

