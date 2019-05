Bei der Ruder-EM in Luzern ist das Kärntner Trio Lobnig, Hohensasser und Kohlmayr am Start. Fokus auf Heim-WM.

Das heimische Trio bei der EM: Maximilian Kohlmayr, Gabriel Hohensasser und Magdalena Lobnig © Privat

Der traditionelle Rotsee im schweizerischen Luzern ist Austragungsort der heurigen Ruder-Europameisterschaft. Gabriel Hohensasser (RV Villach von 1881), der im Vierer ohne mit seinem Kärntner Landsmann Maximilian Kohlmayr (RV Albatros Klagenfurt) sowie Florian Walk und Rudolph Querfeld an den Start geht, verriet, welche Besonderheit hinter diesem Natursee steckt: „Hier hat die allererste Ruder-WM stattgefunden. Er ist in etwa zwei Kilometer lang und genau so breit, dass es für sechs Bahnen reicht. Unter uns Ruderern wird er auch Göttersee genannt, da es hier die Heimat aller Ruderer ist. Es ist in die Berge eingebettet, eine echt tolle Kulisse.“