Die Eissaison ist Geschichte. Ab Samstag fliegen die Stöcke wieder über die Asphaltbahnen in der Sommer-Staatsliga. Aus Kärntner Sicht gab es bei den Herren eine Veränderung. Der EK Feldkirchen musste in die Bundesliga (zweite Leistungsstufe) absteigen, dafür hat es der GSC Liebenfels nach nur einer Saison wieder zurück in die höchste Spielklasse geschafft. „Nach dem unglücklichen Abstieg vor zwei Jahren sind wir froh, dass wir es gleich wieder nach oben geschafft haben. Jetzt ist der Klassenerhalt das oberste Gebot“, gibt Obmann Michael Regenfelder das wichtigste Ziel aus, weiß aber auch, dass durchaus mehr drin ist: „Die Liga wird wieder extrem knapp. Alle 16 Teams haben Qualität und können mit etwas Glück und günstigen Spielverläufen Meister werden, sogar wir.“ Liebenfels tritt mit demselben Kader an, der ihnen den Aufstieg beschert hat. Neben Regenfelder selbst sind noch Patrick Flaschberger, Maximilian Los und Kevin Kronewetter im Team. Erster Gegner am Samstag ist ein Team mit großer Tradition. Leitersdorf in der Steiermark ist von allen Mannschaften am längsten in der obersten Liga vertreten.

Rottendorf will ins Viertelfinale

Etwas mehr Druck hat schon der EV Rottendorf, der die Staatsliga im Vorjahr als Vierter abschloss. „Wir wollen wieder die Vorrunde überstehen. Wir gehen heuer vorsichtiger in die Saison, denn die Konkurrenz ist stärker geworden. Schon das erste Spiel in Großfeistritz wird eine richtig spannende Angelegenheit", so Rottendorf-Obmann Günter Stranig, der auch schon weit vorausblickt: „Dieses Jahr wollen wir die Champions League gewinnen. Die Niederlage im Halbfinale gegen Wang vergangenes Jahr in Klagenfurt war vermeidbar.“ Wang geht als amtierender Staatsligameister auch heuer wieder als Favorit in die Saison. „An ihnen führt kein Weg vorbei", weiß Stranig. Sollte Rottendorf in seiner Gruppe Zweiter werden und Wang seine Gruppe gewinnen, käme es bereits im Viertelfinale zum Duell mit den Niederösterreichern. Rottendorf trägt seine Heimspiele auch dieses Jahr wieder in Steindorf aus.

Nicht jeder Sieg ist gleich viel wert

Der Ligamodus ist relativ simpel. In vier Vierergruppen muss jede Mannschaft sechs Spiele absolvieren. Erster und Zweiter steigen ins Viertelfinale auf, der Gruppenletzte muss runter in die Bundesliga. Komplexer verhält es sich beim Punktesystem. Es werden pro Partie zehn Siegpunkte ausgespielt. Wer als erster sechs erreicht, hat gewonnen. Dennoch zählt auch jeder weitere Punkt für die Gesamtwertung, daher macht es einen Unterschied, ob man beispielsweise 4:6 oder 2:8 verliert.

Auch die Damenliga beginnt am Samstag. Sowohl der EK Feldkirchen um Topspielerin Julia Omelko als auch Liebenfels sind vertreten. Feldkirchner Ziel wird wieder der Klassenerhalt sein, den man letzte Saison nur knapp geschafft hatte. Die Feldkirchnerinnen starten mit einem Heimspiel gegen die Steirer aus Söding in die Saison. Am Sonntag beginnt Liebenfels gegen Dimbach seine Kampagne.