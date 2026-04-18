„Wie in der Karibik. Ich werde zurückkommen“, outete sich der ecuadorianische Sandplatzspezialist Nicolás Lapentti, angesprochen auf die Traum-Location, als riesiger Pörtschach-Fan. Dieser Schauplatz lockte nicht nur Tennisstars an, sondern galt als wichtiges Sandplatz-Vorbereitungsturnier für die French Open in Paris. Erwähnenswert sind freilich die legendären, spannenden Davis-Cup-Duelle sowie das WTA-Turnier 1999 – Karina Habšudová trug sich am Wörthersee in die Siegerliste ein.

Von 2006 bis 2008 war ATP-Luft vom Feinsten zu spüren: US-Aufschlagkanone und Ex-Nummer-1 Andy Roddick zog die Blicke vieler heimischer Tennisfans auf sich. Lleyton Hewitt, Australiens Superstar und ehemalige Nummer eins der Welt (erst 2022 wurde er als jüngste Nummer eins der Weltrangliste von Carlos Alcaraz abgelöst), genoss mit seiner damals jungen Familie die Zeit auch abseits der Courts. Nikolai Dawydenko (zweifacher Pörtschach-Sieger), Sandplatzwühler Juan Monaco (Triumphator 2007), die US-Riesen John Isner und Sam Querrey oder Kroatiens Ivan Ljubičić hinterließen ebenso ihre Duftmarken wie Richard Gasquet und Publikumsliebling Gael Monfils, der noch nicht von der ATP-Bildfläche verschwunden ist – wobei er angekündigt hat, seine Laufbahn heuer zu beenden.

Der Villacher Ex-Profi Stefan Koubek schwelgt in Erinnerungen – Sentimentalitäten inklusive. „Für mich ist Pörtschach nach wie vor präsent, da wir hier jedes Duell gewonnen haben.“ Eine Partie steckt dem heute 49-Jährigen fast noch in den Knochen, wie er verriet: „Das war gegen Belgien, als ich gegen Olivier Rochus den alles entscheidenden Punkt in fünf Sätzen geholt habe. Das werde ich nie vergessen, denn er hat nach dem dritten Satz gekrampft, ich nach dem vierten. Es war ein unglaublicher Kampf zweier Invaliden und ich konnte am Ende den Platz als Sieger verlassen.“

Ein weiteres Highlight war der 3:2-Heimerfolg über Großbritannien, als Österreich 2004 als Außenseiter den Klassenerhalt in der Weltgruppe schaffte. Koubek blieb es damals vorbehalten, bei 2:2 den entscheidenden Punkt für das erstmals von Thomas Muster als Davis-Cup-Kapitän angeführte ÖTV-Team zu holen. Der Kärntner ließ Greg Rusedski keine Chance.

„Als Kärntner in Kärnten zu spielen war sehr speziell“

ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat in Pörtschach seine Premiere gefeiert. „Der 3:2-Sieg gegen die damalige Tennismacht Schweden war etwas Besonderes.“ Dabei gelang dem ÖTV-Team 1999 unter Günter Bresnik sensationell nach drei Jahren wieder die Rückkehr in die Weltgruppe. Markus Hipfl und Stefan Koubek brachten die Gastgeber in Pörtschach mit Siegen über die klar favorisierten Magnus Norman und Magnus Gustafsson mit 2:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Hipfl im abschließenden Einzel gegen Gustafsson. „Das war ein Wahnsinn, da wir noch so eine junge Truppe waren. Und dann als Kärntner in Kärnten vor Familie und Freunden zu spielen, war sehr speziell.“

Die Werzer Arena heute © SOBE

Stichwort: speziell war auch jene Begegnung gegen Ecuador, als sich unter der Woche der Platz „aufgewellt hat und wir nicht wussten, ob wir überhaupt spielen können, und dann habe ich drei Punkte geholt“, erzählt der dreifache Grand-Slam-Sieger (2x im Doppel, 1x im Mixed) – und es klingt aus seinem Mund, als wäre es gestern gewesen.

So eindrucksvoll der Anblick von oben auch heute noch ist, alles andere als ein Blickfang ist ein Nebenplatz des Center-Courts direkt an der Pörtschacher Promenade, der ziemlich trostlos wirkt. Nichtsdestotrotz bleibt das ganze große Tennis in Pörtschach unvergessen. „Es ist irgendwie schlimm und extrem schade, weil es so ein cooles Tennisstadion ist. Es spielt hier alle Stücke. Das Ambiente ist unbeschreiblich. Die Woche hat sich wie ein Tennisturnier angefühlt, aber dann auch wieder nicht“, verdeutlicht Melzer. Er will wie auch Koubek das Positive verinnerlichen: „Es ist ein genialer Ort mit einer sensationellen Kulisse. Ich nehme alles Gute mit. Was jetzt kommt, müssen andere entscheiden, aber ich werde nie vergessen, was wir hier erlebt haben.“