Seit dem Jahr 2020 baute Sebastian Ofner auf die Qualitäten von Steve Rettl, ehe sich die Wege der beiden im vergangenen Jahr doch recht abrupt trennten. „Ich wollte nicht länger nur sein Touring-Coach sein, sondern mehr Einfluss auf das Training haben und ihn in meine Tennis-Akademie in Bruck aufnehmen. Ich habe das Ofi vorgeschlagen, doch er wollte das nicht“, erklärte Rettl im vergangenen Dezember das Ende der Zusammenarbeit der beiden Mürztaler im Interview. Doch wie jetzt bekannt wurde, sind die beiden wieder gemeinsam auf der ATP-Tour unterwegs. Bereits in Barcelona, wo Ofner die Qualifikation gemeistert hatte und sich in Runde eins nur knapp dem Australier Alex de Minaur geschlagen geben musste, war Rettl bereits wieder an der Seite des 29-Jährigen.

„Zu den Turnieren in Madrid, Rom, Genf und zu den French Open werden Ofi und ich gemeinsam reisen“, verriet Rettl, der jüngst vom steirischen Tennisverband zu Trainer des Jahres gekürt worden ist. Weiter dürfte die gemeinsame Reise (vorerst) laut Rettl nicht gehen: „Ich werde es nicht schaffen, ihn wie früher das ganze Jahr zu begleiten.“

Sein Basis-Training absolviert Ofner weiterhin bei Wolfgang Thiem im Leistungszentrum Südstadt/Traiskirchen.