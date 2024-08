Erik Sang kam, lief und siegte. Der Kenianer holte sich bei seiner Österreich-Premiere im Zuge des Wörthersee Halbmarathons prompt den Sieg in Klagenfurt. In einer Zeit von 1:01:50 Stunden triumphierte der Spitzenläufer und führte damit einen achtfachen Erfolg seiner Landsleute an. „Mit der Zeit bin ich eigentlich nicht zufrieden, normalerweise laufe ich um die 59 Minuten, aber das ist auch der Hitze und der Strecke geschuldet. Zudem bin ich erst am Vortag aus Kenia angereist“, schildert Sang.