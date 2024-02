„Stürze und Verletzungen gehören bei uns dazu“, daraus macht Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser kein Geheimnis. Doch zwischen jener Aussage und der Realität liegen Welten. Wie es sich anfühlt, wenn die eigene Tochter so schwer stürzt, erzählt Lisbeth Gasser: „Es ist für Eltern ganz schlimm. Bei so einem Sturz wie in Aspen ist mir fast das Herz stehen geblieben. Da zieht es einem die Füße unter dem Boden weg und das mitten in der Nacht. Es ist grauslich, wenn das Kind da liegt und sich nicht rührt.“

Ein Blick auf die Vorgeschichte: Die Millstätterin krachte bei den X-Games nach einem „Frontside Triple Cork 1260“ mit vollem Karacho auf die Piste und blieb regungslos liegen.

Wie durch ein Wunder blieb die Kärntnerin nahezu unverletzt. Die Doppel-Weltmeisterin selbst sprach von einer Art Peitschenschlag für den gesamten Körper.

„Der ganze Körper hat geschmerzt“

„Ich dachte, dass ich bereits entspannter zuschauen kann, aber ich bin wieder am Nullpunkt. Auch der sonst so ruhige Papa war sehr in Sorge“, gesteht Lisbeth, die sich in der Sekunde mit Annas Freund Clemens Millauer ausgetauscht hatte.

„Er war selbst komplett fertig, bekam von Annas Manager Sani Alibabic zum Glück relativ schnell die Info, dass alles gut ist.“ Doch die Nachwirkungen sind mit Vorsicht zu genießen. Die 32-Jährige musste den Flug zurück in die Heimat in der Liegeposition ausharren, „da der ganze Körper geschmerzt hat“.

„Ich habe meine Lehren daraus gezogen“

In Millstatt angekommen, genügte eine Umarmung, Worte waren kaum notwendig. Ein besorgter Blick reichte für die Mama: „In den ersten zwei Tagen hatte sie noch einige Symptome. Sie war ein Häufchen Elend, aber wir haben es letzte Woche geschafft, dass wir sie wieder aufgepäppelt haben. Ich habe an ihrer Stimme gemerkt, dass sie sich wieder gefangen hat.“

Ausgedehnte Spaziergänge und das Zusammensein mit ihrer Schwester Eva sorgten schließlich dafür, den Kopf wieder freizubekommen. Inzwischen hat sich „Kärntens Sportlerin des Jahres 2023“ von dem Schockmoment gut erholt.

Überstürzen will die Ausnahmeathletin in den kommenden Tagen nichts. Sie wird sich ans freie Snowboarden herantasten sowie Frischluft tanken.