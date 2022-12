Ein WM-Halbfinale zu erreichen, ist ein großer Erfolg. Ein WM-Halbfinale zu verlieren, eine große Enttäuschung. Und doch muss man sich nach dieser bitteren Niederlage noch einmal aufraffen, um beim Spiel um Platz drei nicht ganz unmotiviert über das Spielfeld zu traben.

Heute (16 Uhr) treffen Kroatien und Marokko in eben jenem Spiel um Platz drei in Katar aufeinander. Man könnte hier auch die viel zitierte "goldene Ananas", in der es in diesem Spiel zu gehen scheint, erwähnen. Denn: Die Beliebtheit des "kleinen Finales" hält sich in Grenzen. "Du verlierst zuerst im Halbfinale, und dann, wenn es schiefläuft, auch noch im Spiel um Platz drei. Dass man damit ein Turnier, das so toll war, vielleicht als Loser beendet, hat mit Sport nichts zu tun. Es kann nur ein Finale geben, und in dem muss es darum gehen, Champion zu werden", sagte Louis van Gaal 2014, als er mit den Niederlanden in Brasilien Dritter wurde. Einer der damaligen Superstars der Niederlande, Arjen Robben, sagte vor der Partie: "Der dritte Platz kann mir gestohlen bleiben."

Andererseits: Als Deutschland 2006 beim Heimturnier im Halbfinale gescheitert ist, konnte sich die DFB-Auswahl mit dem Sieg im Spiel um Platz drei gegen Portugal immerhin mit einem Erfolgserlebnis von ihren Fans verabschieden - und das "Sommermärchen" doch noch irgendwie perfekt machen. Und außerdem ist es auch immer eine Möglichkeit, jenen Spielern, die im bisherigen Turnierverlauf wenig Spielzeit bekommen hatten, doch noch WM-Minuten zu schenken.

Das Spiel zwischen Kroatien - das 1998 bei der WM bereits Dritter wurde - und Marokko gab es bereits in der Gruppenphase. Das torlose Remis war das erste Ausrufezeichen der afrikanischen Sensationsmannschaft. "Es ist sicher das schlimmste Spiel, das wir spielen müssen", sagt Marokkos Teamchef Walid Regragui. "Wir freuen uns bei aller Enttäuschung trotzdem darauf. Natürlich wären wir gerne im echten Finale, aber jetzt geht es um Platz drei und wir wollen auf das Podium."

Auch Kroatiens Mittelfeldspieler Mateo Kovacic geht mit einem klaren Ziel in das heutige Spiel: "Wir wollen mit Bronze nach Zagreb zurückkommen." Sein Teamchef Zlatko Dalic hat kleinere Änderungen in der Startformation in Aussicht gestellt. Nicht, weil das Spiel um Platz drei keine Wertigkeit hätte. Im Gegenteil: "Jeder will spielen, weil es um Bronze geht. Aber wenn jemand nicht zu 100 Prozent fit ist, muss er ehrlich genug sein, um zu sagen, dass es nicht geht."

Für Kroatien ist es nach 1998 der zweite Auftritt in diesem Spiel um Platz drei - in Frankreich siegte man damals 2:1 gegen die Niederlande. Auch Österreich war schon zweimal Teil des "kleinen Finales". 1934 beim 2:3 gegen Deutschland und 1954 beim 3:1 über Uruguay.