In der 1. Klasse Mitte A und in der 1. Klasse Mitte B steigen in der Saison 2022/2023 zwei neue Vereine ein. So geht in der 1. Klasse Mitte A "Graz United" auf Punktejagd. „Ein sehr engagierter Verein, der von Freunden gegründet worden ist und seit einem Dreiviertel-Jahr alles versucht, um die Auflagen zu erfüllen“, erklärt Thomas Nußgruber, Direktor des Steirischen Fußballverbandes.