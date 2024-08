Anpfiff in der Fußball-Bundesliga! Wobei, genau genommen darf man in dieser Saison sogar von der Steirerliga sprechen. Denn von den zwölf Klubs in der österreichischen Beletage kommen drei aus der Steiermark. Titelverteidiger SK Sturm und der TSV Hartberg haben vom Aufsteiger GAK Unterstützung bekommen. Das hat es in der Bundesliga-Geschichte in einem Zehner- bzw. Zwölferliga-Format noch nicht gegeben. Hinzu kommen mit Lafnitz, Kapfenberg, Sturm II und Voitsberg weitere vier Vereine in der 2. Liga, womit die Steiermark im Profifußball die meisten Klubs in ganz Österreich stellt. „Momentan sind wir die Nummer eins!“, sagt Wolfgang Bartosch, der Präsident des Steirischen Fußballverbandes, stolz.