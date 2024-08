Sturm Graz

Für Sturm-Trainer Christian Ilzer braucht ein erfolgreiches Konstrukt auch immer eine gewisse Anzahl an frischen bzw. neuen Akteuren. David Affengruber hat sich dazu entschlossen, den nächsten Schritt gehen zu wollen. Wohin es den Innenverteidiger zieht, ist noch unklar. Eile hat er keine, immerhin ist sein Vertrag ausgelaufen und er ist ablösefrei. Auch Alexander Prass wird die Grazer verlassen, auch wenn er aktuell noch mit der Mannschaft trainiert. Der ÖFB-Teamspieler kann sich praktisch den Verein aussuchen. Sturm dürfte für den Linksfuß eine Ablösesumme in Höhe von rund zehn Millionen Euro kassieren. Bereits beträchtliche Ablöse nahmen die Schwarz-Weißen für David Schnegg (D.C. United) und Mohammed Fuseini (St.-Gilloise), die für jeweils rund zwei Millionen Euro abgegeben wurden. Dazu gab es noch ablösefreie Abgänge von Luca Kronberger, Vesel Demaku (beide Altach) und Luka Maric (Hartberg).

Den Abgängen stehen auch zahlreiche Verpflichtungen gegenüber. So wechselte Emir Karic (27) ablösefrei vom deutschen Bundesliga-Absteiger Darmstadt. Niedrige sechsstellige Beträge wurden für Tochi Chukwuani (21/Lyngby) und Daniil Chudjakow (20/Lok Moskau) überwiesen. Tiefer in die Tasche griff Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker für die Verpflichtungen von Arjan Malic (18/Ried, 650.000 Euro) und Emanuel Aiwu (23/Cremonese, 1,6 Millionen Euro). Dazu wurden auch zwei Leihspieler fest an den Klub gebunden. Dimitri Lavalee (27) wurde um rund 700.000 Euro von Mechelen losgeeist. Der Königstransfer, weil der teuerste der Klubgeschichte, ging ebenso über die Bühne. Mika Biereth (21) wurde für rund vier Millionen Euro von Arsenal gekauft und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

TSV Hartberg

In Hartberg ließ sich auch vor der siebenten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte ein Kaderumbruch nicht vermeiden. Mit den unumstrittenen Stammspielern Ousmane Diakite, Mamadou Sangare, Ibane Bowat und Maximilian Entrup haben vier Leistungsträger den Verein verlassen. Für Nationalspieler Entrup konnte der TSV zumindest eine vereinsinterne Rekordablösesumme vom LASK kassieren – auch, wenn sich die Steirer für den Toptorjäger der Vorsaison mehr erhofft hatten. Mit Dominik Frieser und Michael Steinwender haben zwei weitere Spieler, den Verein verlassen, die immer wieder im Kader waren und auch gespielt haben. Urgestein Thomas Rotter hat zudem seine Karriere beendet und steht nur noch für Hartberg II in der Landesliga zur Verfügung.

Für die Tore soll bei Hartberg in Zukunft Partik Mijic sorgen, der beim 11:1 gegen Bischofshofen im Cup bereits mit drei Treffern vorstellig wurde. Neu im Kader ist auch ein alter Bekannter: Youba Diarra wurde vom FC Cadiz ausgeliehen. Weitere Leihspieler im Kader der Oststeirer sind Justin Omoregie (Salzburg), Elias Havel (LASK), Sky Schwarz (Rapid) und Charlie Osborne (Bournemouth). Flügelspieler Nelson Amadin wurde von Schalke II geholt, Benjamin Markus von NK Domzale und Mateo Karamatic von Olimpiha Laibach. Mit Sandro Schendl (Ried), Jonas Karner (Sturm II), Marco Hoffmann (Halbturn) und Muhammed Canazlar (Akademie Vorarlberg) wurden Talente für die Zukunft geholt.

GAK

Der GAK hat seinen Kader vor der Rückkehr in die Bundesliga aufgewertet. Der Stamm aus der Aufstiegs-Saison konnte gehalten werden, und während namhafte Abgänge ausgeblieben sind, konnte Sportdirektor Dieter Elsneg die Mannschaft sowohl qualitativ als auch in die Breite verstärken. Spieler wie Thomas Mayer, Levan Eloshvili, Paolo Jager, Maximilian Somnitz oder Jan Stefanon, denen der Durchbruch bei den Rotjacken nie ganz gelingen wollte, verließen den Klub, mit Yannick Oberleitner wurde zudem ein junger Innenverteidiger nach Amstetten verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Dafür nehmen neun neue Akteure das Kapitel Bundesliga in Angriff. Nach dem Saison-Auftakt im ÖFB-Cup wechselte der bislang letzte Neuzugang an die Mur, mit David Dressel, der ablösefrei vom deutschen Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock kam, fand Elsneg die lange gesuchte Verstärkung im zentralen Mittelfeld. In der Innenverteidigung sollen die Routiniers Martin Kreuzriegler (Valerenga) und Petar Filipovic (Limassol) künftig Halt geben. Mit Außenflitzer Jacob Italiano (23, Borussia Mönchengladbach II), „Dribblanski“ Tio Cipot (21, leihweise von Spezia Calcio) und Sturm-Hoffnung Romeo Vucic (21, leihweise von Austria Wien, mit Kaufoption) lotste Elsneg zudem spannende Potenzialspieler nach Graz. Aus Hartberg kam mit Dominik Frieser ein waschechter Roter, der in der Offensive sofort weiterhelfen soll. Mit Rechtsverteidiger Moritz Eder (21, Saalfelden) und Torhüter Juri Kirchmayr (18, Wolfsburg) kamen zwei weitere junge Akteure, die aber wohl noch keine große Rolle spielen werden.