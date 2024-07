Ein Pläuschchen mit dem Schiedsrichter, das bleibt in Zukunft auch in der heimischen Fußball-Bundesliga Auserwählten vorbehalten. Was sich bei der Euro in Deutschland berwährt hat, wird in der am kommenden Freitag mit der Partie zwischen Aufsteiger GAK und dem FC Red Bull Salzburg startenden Meisterschaf 2024/25 ebenfalls zum Tragen kommen. Nur die Kapitäne dürfen dem Referee gegenüber als Beschwerdeführer auftreten, was von den Trainern überwiegend positiv aufgenommen wird. Einen kleinen Einwand gibt es: Man möge nicht jegliche Emotion unterbinden.