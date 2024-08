Wenn Hartberg am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den LASK in die siebente Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte startet, sind mit Kapitän Jürgen Heil, Torhüter Raphael Sallinger und Mittelfeld-Strategen Tobias Kainz noch drei Spieler aus der Premierensaison im Oberhaus dabei. Mit Heil steht – nach dem Profi-Karriereende von Urgestein Thomas Rotter – nur noch ein Spieler zur Verfügung, der auch in der Regionalliga dabei war und den Aufstieg aus der dritten in die höchste Spielklasse mitgemacht hat.