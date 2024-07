Torhüter Luka Maric verlässt seinen Heimatverein Sturm Graz und wechselt innerhalb der Bundesliga zum TSV Hartberg, dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2026 plus Option. Nach einem Leben lang beim SK Sturm wartet für den 22-Jährigen ein neues Kapitel. „Ich bin im Trainingszentrum Messendorf aufgewachsen und durfte mich hier als Fußballer und als Mensch entwickeln“, sagt der ehemalige U21-Teamspieler. „Der SK Sturm wir immer in meinem Herzen sein und ich werde die zahllosen unvergesslichen Momente, die ich hier erlebt habe – von der Meisterschaft 2011 auf den Schultern meines Vaters bis zum Double in der Vorsaison als Teil der Mannschaft – nie vergessen.“

Einen Tag vor dem Abgang von Maric hat der SK Sturm auf dem Torhüter-Sektor die Verpflichtung von Daniil Chudjakow bekannt gegeben. „Durch unser erstelltes Profil auf dieser Position wäre es für ihn (Maric, Anm.) in Zukunft schwer geworden, zu Einsätzen zu kommen, daher haben wir uns gemeinsam mit Luka darauf geeinigt, dass eine Veränderung die beste Option für ihn ist“, erklärt Sportdirektor Andreas Schicker den Transfer. Nach 22 Spielen für Sturm II in der 2. Liga und zwei Einsätzen in der Bundesliga trägt Maric, der sämtliche Nachwuchsteams des SK Sturm durchlaufen hat, künftig also das Dress der Hartberger.

„Ich bin sehr froh, hier in Hartberg zu sein“, sagt Maric. „Für mich ist das jetzt nach so vielen Jahren in Graz eine große Umstellung, aber ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren und in die Saison zu starten.“ In Hartberg wird Maric ab nun an mit Ex-WAC-Torhüter Christian Dobnik zusammenarbeiten, der ab sofort als Tormanntrainer bei den Oststeirern engagiert ist. Der bisherige Goalie-Trainer Christian Gratzei übernimmt zusätzliche Aufgaben im organisatorischen Bereich. Hartberg-Trainer Markus Schopp freut sich auf seinen neuen Torhüter: „Mit Luka Maric haben wir einen Torhüter gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt und der in den letzten Jahren bei einer sehr erfolgreichen Mannschaft viel Erfahrung sammeln konnte.“