Das Transferprogramm des GAK ist nach den Verpflichtungen von Verteidiger Martin Kreuzriegler und Stürmer Romeo Vucic „fürs Erste fertig“, wie Trainer Gernot Messner sagt. Lediglich Kevin-Prince Milla soll noch verliehen werden, Atsushi Zaizen könnte nach seinen guten Leistungen in der Vorbereitung doch an Bord bleiben. „Wir starten einmal so in die Saison hinein, eventuell bessern wir nach zwei, drei Runden noch nach.“ Bislang lotste der Bundesliga-Aufsteiger eine interessante Mischung aus Routine und jungen Wilden nach Graz.