Österreich - Estland 2:1

From Zero to Hero: Gregoritsch vergibt Elfer und sorgt dann spät für den Sieg

Mit Kommentar. Österreich gewinnt auch das zweite Spiel in der zweiten EM-Quali, Michael Gregoritsch verschießt gegen Estland zunächst einen Elfmeter und sorgt dann noch spät (88.) für den Sieg. Florian Kainz sorgte für den Ausgleich (68.).