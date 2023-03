David Alaba lebt ihn vor, den Vollprofi. Der Ehrgeiz des Stars von Real Madrid war in der abgelaufenen Übungswoche im oberösterreichischen Windischgarsten in jeder Sekunde erkennbar. Am Dienstag hatte der 30-Jährige noch ein intensives Einzelprogramm abgespult, in den folgenden Tagen aber mit Feuereifer die Einheiten mit der Mannschaft bestritten. Der Kapitän der Nationalmannschaft wollte damit signalisieren: „Seht her, ich will unbedingt spielen.“ Und ein Alaba weiß aus erst jüngster negativer Erfahrung nun besser, was er sich zumuten darf.