Nun ist er also da, der erste Kader von Neo-Teamchef Ralf Rangnick. Die erste Erkenntnis ist klar: Wie schon Vorgänger Franco Foda angemerkt hat, hält sich der große Pool an geeigneten Akteuren in Grenzen. Im Vergleich zum letzten Aufgebot, das Foda vor dem WM-Play-off gegen Wales einberufen hat, gibt es in Wahrheit nur vier Veränderungen. Martin Hinteregger und Florian Grillitsch fallen verletzt aus. Ansonsten fielen Daniel Bachmann, Aleksandar Dragovic, Andreas Ulmer und Marco Grüll aus dem Kader. Von den neu hinzugekommenen Akteuren Martin Fraisl, Marco Friedl, Karim Onisiwo, Gernot Trauner, Hannes Wolf, Kevin Danso und Andreas Weimann wurde das letztgenannte Duo schon beim letzten Lehrgang nachnominiert.