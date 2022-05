Nach Manchester United ist vor dem ÖFB-Team – und nach der Premier League ist vor der Nations League. Österreichs Neo-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen ersten ÖFB-Kader bekanntgegeben.

Im 25-Mann-Kader wurde etwas umgerührt. Die Führungsspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic sind ebenso nicht dabei wie Andreas Ulmer sowie die verletzten Florian Grillitsch und Martin Hinteregger. Die Routiniers Baumgartlinger, Dragovic und Ulmer dürften somit wohl keine Rolle mehr unter Rangnick spielen, obwohl sie genau so auf Abruf stehen wie Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Louis Schaub, Alessandro Schöpf, Patrick Wimmer, Junior Adamu, Marco Grüll, Ercan Kara, Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager und Romano Schmid.

Dafür stehen mit Torhüter Martin Fraisl, Marco Friedl, Karim Onisiwo, Gernot Trauner, Maximilian Wöber und Hannes Wolf Akteure im Aufgebot, die zuletzt nicht mit dabei waren.

Auf dem Plan stehen vier Spiele: Am 3. Juni bestreitet der Deutsche in Osijek gegen Vize-Weltmeister Kroatien sein Teamchef-Debüt, am 6. Juni ist im Ernst-Happel-Stadion in Wien EM-Halbfinalist Dänemark zu Gast, am 10. Juni Weltmeister Frankreich. Am 13. Juni wartet in Kopenhagen erneut das dänische Team.