Österreichs Fußballteam kann mit einem Sieg in Rumänien den Anspruch auf die A-Klasse Europas erhöhen. Eine Analyse in sechs Thesen.

© AP

Das österreichische Nationalteam verfügt derzeit über einen

ausgeglichenen, breiten Kader auf hohem Niveau.

In den bisherigen Spielen des ÖFB-Teams seit September (4) musste Teamchef Franco Foda bei der Erstellung des Kaders stark improvisieren. Das führte zur Erkenntnis, dass die Nationalmannschaft mittlerweile auf einer breiten Basis steht. Mehrere Positionen sind doppelt und so gut wie gleich stark besetzt. Ausfälle, und deren gab es zuhauf, werden überraschend locker kompensiert. Die Startaufstellungen der Partien gegen Norwegen und Nordirland unterschieden sich voneinander in sechs Positionen. 23 Spieler kamen in diesen vier Partien zum Einsatz. Derzeit fehlen alle Salzburger, die aufgrund ihrer Einsätze in der Champions League wichtige internationale Erfahrung sammeln können wie die ebenfalls abwesenden Marcel Sabitzer, Konrad Laimer (beide Leipzig) und Valentino Lazaro (Mönchengladbach). Dazu kommt Marko Arnautovic, dessen individuelle Klasse Gold wert sein kann.