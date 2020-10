Das ÖFB-Team gastiert am Sonntag in der Nations League in Nordirland. Die Sinnhaftigkeit dieses Bewerbs bleibt trotz einiger positiver Punkte weiter fraglich.

Am Sonntag (20.45 Uhr) wird es für Österreich wieder ernst. Dann steigt der dritte von sechs Spieltagen in der Nations League. In Belfast trifft die Mannschaft von Teamchef Franco Foda auf Nordirland. Ein Hexenkessel ist im Windsor Park nicht zu erwarten. Gerade einmal 600 Zuseher sind für die Partie zugelassen. Die einen Tag frühere Anreise erklärt Foda „auch mit Corona“. So gibt es die Möglichkeit, bei einem positiven Test eines Spielers eine Nachnominierung vorzunehmen. Für einen Einsatz ist ein negativer Coronatest sechs Stunden vor Spielbeginn notwendig.