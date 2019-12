Frage und Antwort: Heute um 18 Uhr wird in Bukarest die Fußball-EM 2020 ausgelost. Es bleiben viele Fragen offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In welche Gruppe wird Österreich heute gelost? © APA/EPA/YOAN VALAT

Welche Nationen nehmen heute an der Auslosung teil?

Neben Österreich, das aus dem dritten von vier Töpfen gezogen wird und heute in Bukarest von Präsident Leo Windtner, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Generalsekretär Thomas Hollerer, Teammanager Mario Margreiter, Teamchef Franco Foda und Pressechefin Iris Stöckelmayr vertreten wird, haben sich bislang 19 weitere Nationen (siehe Grafik) für die EM-Endrunde qualifiziert. Die restlichen vier Teilnehmer werden zwischen 26. und 31. März im Play-off der Nations League ermittelt. Die Halbfinali lauten Island – Rumänien, Bulgarien – Ungarn (Pool A), Bosnien-Herzegowina – Nordirland, Slowakei – Irland (Pool B), Schottland – Israel, Norwegen – Serbien (Pool C) sowie Georgien – Weißrussland und Nordmazedonien – Kosovo (Pool D). Die Finalsieger der vier Pools erhalten jeweils ein Ticket.