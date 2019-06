Facebook

Das österreichische Nationalteam hat zum Auftakt der U21-EM 2019 Serbien mit 2:0 besiegt und jubelt über den so wichtigen ersten Sieg bei der Europameisterschaft in Italien. Der Sieg hatte aber einen äußerst bitteren Beigeschmack: Hannes Wolf zog sich beim Rot-Foul von Vukasin Jovanovic einen Beinbruch zu.

Österreich wollte das Spiel in Triest schnell an sich reißen. Chancen ließen dennoch lange auf sich warten, erst Xaver Schlager vergab in der 29. Minute die erste Riesenchance für Österreich - Serbien-Tormann Boris Radunovic war aber zur Stelle. In der 37. Minute landete der Ball schließlich im Netz: Sascha Horvath traf die Stange, Hannes Wolf war zur Stelle und traf in das Tor der Serben.

Beinbruch bei Wolf, Horvath traf

In der zweiten Hälfte hatten die Serben die erste Top-Chance, Real Madrids Neuzugang Luka Jovic scheiterte per Kopf am Aluminium (50.). Kurz darauf parierte Radunovic abermals einen Schuss von Schlager (51.). Österreich hat folglich deutlich mehr vom Spiel, nützt das spielerische Übergewicht aber vorerst nicht. In der 64. Minute ist Schlager alleine vor dem Serbien-Tormann, legt den Ball aber weder quer noch in das Tor.

In der 75. Minute foulte Vukasin Jovanovic ÖFB-Teamspieler Hannes Wolf und sah dafür Rot. Beim Steirer, der verletzt vom Feld musste, wurde kurz darauf eine Horrorverletzung diagnostiziert: Er zog sich einen Beinbruch zu. Wenig später traf Sascha Horvath per Freistoß zum vorentscheidenden 2:0.

Mehr Informationen in Kürze.