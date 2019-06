Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Erfolg gilt nicht als steuerbar. Ganz im Allgemeinen, was den Sport anbelangt, ganz speziell, wenn Höhenflüge im Fußball das Ziel der Träume darstellen. Ein solcher Höhepunkt gelang Österreich mit der erstmaligen Qualifikation für die heute beginnende U21-Europameisterschaft. Zufällig geschah das keineswegs. Gerne wird davon gesprochen, durch „gezielte Maßnahmen Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen“. Genau das ist in der Alpenrepublik wirklich passiert und hat seinen Ursprung am Anfang des neuen Jahrtausends.