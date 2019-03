Facebook

© (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Am Donnerstag (20.45 Uhr) beginnt für Österreich die EM-Qualifikation mit dem Heimspiel gegen Polen. Österreichs Fußballfans träumen von der dritten EM-Teilnahme. Wie sehen die Träume des Kapitäns aus?

JULIAN BAUMGARTLINGER: Man darf ruhig optimistisch sein und einen gewissen Anspruch haben. Aber auf uns warten schwierige Aufgaben. Wir haben in der WM-Qualifikation am eigenen Leib erfahren müssen, dass Kleinigkeiten entscheiden. Eine Endrunde ist für Österreich nicht selbstverständlich. Das, was wir vor vier Jahren erreicht haben, war außeraußeraußergewöhnlich. Dieser Erfolg war mit einer starken mannschaftlichen Leistung, dem nötigen Glück und dem richtigen Spielverlauf verbunden. Wenn das alles wieder in Einklang ist, können wir auf jeden Fall in die Top zwei kommen.

