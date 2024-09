Deutschlands Fußballer haben beim Neustart nach dem Rücktritt der letzten Weltmeister von 2014 einen Kantersieg gefeiert. Beim Auftakt in die Nations League wurde Ungarn am Samstag mit 5:0 aus dem Stadion geschossen. Auch Gruppengegner Niederlande gelang in der Liga A beim 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina ein am Ende deutlicher Favoritensieg. Vize-Europameister England startete in die Liga B mit einem 2:0 im brisanten Nachbarschaftsduell mit Irland in die Post-Southgate-Ära.

Das DFB-Team, das Ungarn kürzlich bei der Heim-EM im Juni 2:0 besiegt hatte, in der letzten Nations-League-Kampagne aber 0:1 unterlegen war, konnte sich in Düsseldorf auf seine Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz verlassen. Musiala legte das 1:0 von Niclas Füllkrug auf (27.), erzielte das 2:0 nach Steilpass von Wirtz selbst (58.) und ließ sich wiederum den Assist für Wirtz' 3:0 (66.) gutschreiben. Auch das 4:0 erzielte mit Bayern-Juwel Aleksandar Pavlovic ein 20-Jähriger (77.). Den Endstand markierte Kai Havertz (81./Elfmeter).

Das DFB-Team strebt Platz eins an, die Duelle mit Oranje dürften entscheidend sein. Am Dienstag stehen sich in Amsterdam zwei Auftaktsieger gegenüber. Joshua Zirkzee (13.), Tijani Reijnders (45.+2) und Cody Gakpo (56.) knackten den bosnischen Fünferabwehrriegel scheinbar bereits entscheidend. Doch nachdem Edin Dzeko für die Gäste, angetreten mit den Bundesliga-Verteidigern Amar Dedic (Salzburg) und Jusuf Gazibegovic (Sturm), auf 2:3 verkürzte, schwammen die spielfreudigen Niederländer plötzlich. Wout Weghorst (88.) und Xavi Simons (92.) fixierten den Sieg.

Zwei Bekannte treffen gegen Irland

In Dublin bescherten Declan Rice (12.) und der für die EM nicht berücksichtigte Jack Grealish (26.) ihrem Interimstrainer Lee Carsley einen erfolgreichen Einstand. Beide Akteure haben Irland-Bezug in ihrer Biografie. Rice hatte vor seinem Nationenwechsel sogar drei Spiele für Irlands A-Nationalmannschaft gemacht, Grealish immerhin Spiele bis zur U21 absolviert.

Unter Coach Carsley, der bei den Engländern zumindest einmal für sechs Spiele als Teamchef eingeplant ist, ging es über weite Strecken deutlich vertikaler zu als unter dem nach dem Deutschland-Turnier zurückgetretenen Gareth Southgate. Ebenfalls in der Liga B fertigte Georgien zuhause Tschechien in der Neuauflage des EM-Gruppenspiels (1:1) mit 4:1 ab.